Alkollü yakalanan motosiklet sürücüsü polise dert yandı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü motosiklet sürücüsü, "Bıktım bu hayattan, yaşamak istemiyorum" diyerek polise dert yandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 06:01

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Olay, Atatürk Bulvarı Şeyhamit Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvardan mahalleye giriş yapan motosiklet sürücüsünden şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 68 AEM 997 plakalı motosikletin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü motosikletle kaçarken polis ekibi de şahsı takip etti.

Bir süre yaşanan kovalamacada Pembe Köşk karşısında duran motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak motordan indirildi. Kimlik kontrolünden geçirilen şahsın M.Ş. (30) olduğu belirlenirken şahıs trafik ekiplerince alkol kontrolünden geçirildi. Alkolmetre ile yapılan ölçümde sürücü 1.66 promil alkollü çıkarken, ceza yazılacağını öğrenen sürücü polis ekiplerine dert yandı.

"Kaçtım işte, bırakın kardeşim" diyen sürücü, "35 milyar yazdınız arife günü. 1 ay oruç tuttum, sonra yine alkole düştüm. 35 bin lira yazdınız, yazık değil mi? Yeter artık yıldım. Şuraya çıkıp atladıktan sonra bana gelip aşağıda ne soracaksınız? 'Niye öldürüyorsun kendini?' diye mi soracaksınız? Yıldım artık, yemin ediyorum yıldım. Bıktım ben bu hayattan, vallahi yaşamak istemiyorum" dedi.

Yapılan sorgulamasında sürücünün daha önceden de 3 kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu tespit edilirken, ehliyetine el konulma süresi 5 yıla çıkarıldı. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 76 bin lira ceza kesilirken motosiklet trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Yasal sınırın 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere asayiş ekiplerince polis merkezi amirliğine götürüldü.