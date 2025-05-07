Giresun'da köy evinde yangın: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Giresun'un Dereli ilçesi Kızıltaş köyü Yukarı Mahalle'de sabah saatlerinde çıkan yangında 76 yaşındaki Mustafa Uslu hayatını kaybetti. Mutfakta bulunan sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan ve Parkinson hastası olan Uslu'nun dumandan zehirlendiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 15:19

Paylaş



ABONE OL

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş köyü Yukarı mahallede sabah saatlerinde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana gelen yangında 76 yaşındaki Mustafa Uslu'ya ait evin mutfağında bulunan sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Evde yalnız yaşayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen Uslu, çıkan duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler devam ederken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN