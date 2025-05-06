Muğla’da hakkında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

Muğla’nın Fethiye, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 04:25

Paylaş



ABONE OL

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında kasten öldürme, insan ticareti ve hırsızlık gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin de bulunduğu 5 kişi yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fethiye, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 5 kişi yakalandı.

Ortaca'da, kasten öldürme ve diğer suçlardan 19 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Fethiye'de ise çocukları fuhşa teşvik ve insan ticareti suçlarından 15 yıl 6 ay, ayrıca hırsızlık suçundan 12 yıl 48 ay cezası bulunan iki farklı kişi, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Seydikemer'de kasten öldürme suçundan 15 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası ile aranan bir şüpheli, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Yine Fethiye'de yalan tanıklık, vergi usul kanununa muhalefet ve tehdit suçlarından 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan başka bir şahıs da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muğla genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN