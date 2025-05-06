Hatay’da kaza yapan Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı

Antakya’da kaldırıma çarparak yan yatan Fiat Tofaş marka otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 05:36

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, kaldırıma çarparak yan yatan Fiat Tofaş marka otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinin Günyazı Mahallesi'nde, Y.S. idaresindeki 31 LE 470 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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