Yaşam

Trafik polisi halay çekti renkli görüntüler kamerada

Düzce’de motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Trafik polisi halay çekti renkli görüntüler kamerada

Olay Ağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçların geçişi olmayınca bölgeye müdahale etmek için trafik ekiplerine ihbar edildi.

TRAFİK POLİSİ HALAY ÇEKTİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı.