Düşen cüzdanı alıp uzaklaştı: O anlar kamerada

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü cüzdanı alan kadın, cüzdanı sahibine teslim etmek yerine olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 06.05.2025 03:35

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda, yerde bulduğu cüzdanı sahibine iade etmeyen bir kadın, kayıplara karıştı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesinde bir caddede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yürüyen bir vatandaşın cebinden düşen cüzdanı, kısa bir süre sonra yoldan geçen bir kadın fark etti. Eğilerek cüzdanı alan kadın, herhangi bir arama yapmadan ve çevresine bakmadan bölgeden uzaklaştı.

Cüzdanın sahibi, bir süre sonra durumu fark ederek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen kadının cüzdanı aldığı ve hızla uzaklaştığı görüldü. Vatandaşın şikâyeti üzerine olayla ilgili polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, cüzdanı alan kadının kimliğini tespit etmek için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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