Sultangazi'deki askeri sahaya yakın alanda orman yangını
Sultangazi’de Eski Londra Asfaltı Caddesi’nde bulunan askeri sahaya yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangın 23.15 sıralarında Sultangazi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alanı sardı.
Yoğun dumanın görüldüğü yangın çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yangın anları vatandaş kamerasına yansıdı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.