Yaşam

Sultangazi'deki askeri sahaya yakın alanda orman yangını

Sultangazi’de Eski Londra Asfaltı Caddesi’nde bulunan askeri sahaya yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Sultangazi'deki askeri sahaya yakın alanda orman yangını

Yangın 23.15 sıralarında Sultangazi, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede yayılarak ormanlık alanı sardı.

SULTANGAZİ'DE ORMANLIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Yoğun dumanın görüldüğü yangın çevrede paniğe sebep oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Yangın anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangının orman içerisinde hızla ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA) Yangının orman içerisinde hızla ilerlediği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN