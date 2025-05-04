Tarife karşılaştırma sistemi e-Devlet'te! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Mobil telefon, sabit internet ve telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden kıyaslanabilir hale geldi.” dedi.

Giriş Tarihi: 04.05.2025 11:22

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete bir yenisini daha eklediğini bildirdi. Söz konusu hizmet hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "BTK tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabilmesini sağlayan yeni bir hizmeti devreye aldık." ifadelerini kullandı.

TARİFELER TEK PLATFORMDA

Bakan Uraloğlu, "Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek." açıklamasında bulundu.

BİRÇOK KRİTER İLE KARŞILAŞTIRMA YAPILABİLECEK

Uraloğlu, yeni sistem ile vatandaşların, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri artık ayrı ayrı internet sitelerini gezmeden görebileceğini belirtti. Uraloğlu, "Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek." diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, vatandaşların söz konusu uygulamaya https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.

"VATANDAŞLARIMIZ ZAMAN KAYBETMEDEN İHTİYAÇLARINA EN UYGUN TARİFEYE ULAŞABİLECEK"

Yeni uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağını belirten Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini söyledi. Uraloğlu, "Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

PROJE, DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ'NİN YARIŞMASINDA ADAY GÖSTERİLDİ

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğini belirterek "Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) yarışmasında "Bilgiye Erişim" kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi." ifadelerini kullandı.

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