Yaşam

Hatay'da hayatını kaybeden piyade er Yılmaz'a acı veda! Gözyaşları içinde uğurlandı

Hatay'da vatani görevi esnasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz için memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde tören düzenlendi. Er Yılmaz buradaki törenin ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Hatay'da hayatını kaybeden piyade er Yılmaz'a acı veda! Gözyaşları içinde uğurlandı

Hatay'da vatani görevini yaparken hayatını kaybeden 20 yaşındaki piyade er Halil İbrahim Yılmaz, memleketi Ankara'nın Haymana ilçesinde toprağa verildi.

Görev yaptığı Hatay'daki askeri birliğinde cuma günü yatağında ölü bulunan Yılmaz için Haymana Kaymakamlığı binası önünde askeri tören düzenlendi. Yılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Haymana Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

AİLESİNDEN ACI VEDA

Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Yılmaz'ın ailesi, tören sırasında tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

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