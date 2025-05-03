Samsun'da feci kaza! Minibüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Bafra ilçesinde feci kaza meydana geldi. Minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 01:53

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Yusuf Emre A. (24) yönetimindeki 55 TH 965 plakalı minibüs, Doğankaya Mahallesi OSB yolu üzerinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Merve Turhal'ın (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahaleleri yapılan sürücü ile yolcular Kubilay S. (20) Meslina K. (19) ve Müge K. (25) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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