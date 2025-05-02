Avcılar'da sokak ortasında kadına darp! Tekme tokat dövüp yerlerde sürüklediler

Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:28

Avcılar'da gece geç saatlerde bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine rağmen şiddet bir süre daha devam etti. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kadın yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı.

Olay, gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi'nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darbederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.