Uşak'ta tek katlı evde yangın paniği!
Uşak'ın Banaz ilçesinde akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak hasara yol açtı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
31 Ağustos Mahallesi'nde A.U'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HASARA NEDEN OLDU
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye, Banaz Belediyesi itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.