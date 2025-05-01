Ev anahtarını evde unuttu! 2 çocuğu mahsur kaldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde anne Kevser Bayar’ın ev anahtarını evde unutması sonucu mahsur kalan 3 ve 6 yaşındaki 2 çocuğa itfaiye ekipleri ulaştı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 01:39

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Edinilen bilgilere göre olay saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Menteşe Caddesi üzerinde bulunan Huzur Apartmanı'nda meydana geldi.

Anne Kevser Bayar'ın ev anahtarını evde unutması sonucu 3 ve 6 yaşındaki iki çocuk evde mahsur kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Polatlı İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak daireye kontrollü bir şekilde girerek içeride mahsur kalan çocuklara ulaştı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

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