Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın paniği! Hastalar tahliye edildi
Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar tahliye edildi. Yangının vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlendi.
Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Hastanenin acil servis bölümünde, vakum santrallerinden kaynaklandığı belirlenen küçük çaplı yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın, kısa sürede söndürüldü.
Duman nedeniyle bazı hastalar tedbir amaçlı hastane bahçesine çıkarıldı.