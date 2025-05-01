Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 2 yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:53

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Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Doğankent-Kürtün karayolunun Merkez Mahallesi mevkisinde F.Ö. (31) idaresindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E'nin (22) kullandığı 28 ACU 659 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.E. ve beraberindeki Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ile A.P. (24), yaralandı.

Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K. ve Arda Zeki P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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