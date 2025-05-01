Sultan 2. Abdülhamid'in varisleri belli oldu! 15 yıllık miras davasında karar

Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:15

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 15 yıl önce veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dosyası, mirasçıların tespiti için defalarca bilirkişiye gönderildi. Sultan'ın soyundan gelenleri tek tek inceleyen bilirkişiler, 1909'da tahttan indirilip 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda vefat eden Sultan 2'nci Abdülhamid'in süren soyundan gelen toplam 71 kişiyi tespit etti. Raporda, ilk evliliğini 1863'te yapan Abdülhamid'in diğer evlilikleri ve birinci kuşak soyağacından doğan çocukları tek tek sıralandı.

SADECE 11'İ BİRİNCİ KUŞAK

Hürriyet'in haberine göre Sultan 2'nci Abdülhamid'in çocuklarından devam eden soyunun 15 kişi olduğu anlatılan raporda, bu kız ve erkek çocukların da evlenmeleriyle davayı açanlardan 11'inin Abdülhamid'in birinci kuşak mirasçıları oldukları belirtildi. Bilirkişi, Abdülhamid'in mirasından pay almak isteyen bazı sözde mirasçıların mahkemeye sahte veraset ilamları sunduğunu, mahkemenin suç duyurusunda bulunabileceğini de vurguladı. İstanbul 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 15 yıldır görülen davada kararını açıklayan hâkim, veraset ilamı davasını kabul ederek 71 kişinin Sultan 2'nci Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi.