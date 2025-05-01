Sakarya'da tehlikeli anlar! Ters yönden giden sürücü tehlike saçtı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 kara yolunda ters yönde ilerleyen bir sürücüye 9 bin 267 TL ceza kesildi. 30 Nisan’da Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında yaşanan olay, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından jandarma sürücüyü tespit etti ve cezai işlem uyguladı.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 12:21

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bölünmüş yola otomobili ile ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında bir otomobil sürücüsü, 30 Nisan'da aracıyla ters yöne girdi. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

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