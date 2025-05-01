Yaşam

Esra Erol'da aylarca aranmıştı! Fatih Aydın'ın cenazesi toprağa verildi

Esra Erol'da programında aylarca aranan ve geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de metruk bir binada cesedi bulunan Fatih Aydın, otopsisinin tamamlanmasının ardından bugün toprağa verildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Esra Erol'da aylarca aranmıştı! Fatih Aydın'ın cenazesi toprağa verildi

Küçükçekmece'de metruk binada 13 Nisan'da bir ceset bulundu ve cesedin geçtiğimiz Temmuz ayında kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alınan Aydın'ın cenazesi Halkalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine başvuran Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın'ın (21) babasıyla tartışma yaşadıktan sonra evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini belirterek polisten yardım istedi.

Fatih Aydın'ın anne ve babası günlerde Esra Erol'da programına çıkarak Fatih Aydın'ı aramıştı. (A Haber arşiv)Fatih Aydın'ın anne ve babası günlerde Esra Erol'da programına çıkarak Fatih Aydın'ı aramıştı. (A Haber arşiv)

Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü Caddesi Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada cesetten alınan DNA örneği, anne Rabia Aydın'dan alınan örnekle karşılaştırıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu ortaya çıkan yeni bilgi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.

Fatih Aydın Halkalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (DHA)Fatih Aydın Halkalı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (DHA)

TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemleri tamamlanan Fatih Aydın'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Aydın'ın cenazesi bugün öğle vakti Halkalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Başakşehir'de bulunan Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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