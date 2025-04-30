Şırnak’ta seyir halindeki TIR alev aldı!
Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR yandı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Halil İ. idaresindeki 47 PN 560 plakalı TIR, Cizre-Nusaybin kara yolunun İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.