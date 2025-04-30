Bursa'da İki sürücünün yol verme inadı kamerada

Bursa'da iki otomobil sürücüsünün trafikteki inatlaşması, tehlikeli anlara sahne oldu. Birbirlerine yol vermek istemeyen iki sürücü, kilometrelerce süren tehlikeli bir takiple hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske attı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:46

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Olay, gece saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi.

Birbirleriyle yol verme meselesi nedeniyle zıtlaşan iki otomobil sürücüsü, trafikte birbirlerine yol vermemek için kilometrelerce süren tehlikeli bir takiple hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri riske attı. O anlar bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın zaman zaman birbirlerinin önüne kırdığı ve trafiğin akışını tehlikeye soktuğu anlar yer aldı. Olayın yaşandığı güzergâhta diğer sürücülerin tepki verdiği görüldü.