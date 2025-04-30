Samsun'da yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da yangında dumandan zehirlenen zihinsel engelli 41 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:18

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Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı aile apartmanının birinci katında saat 06.45'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı odada bulunan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Erdem Ekinci (41) dumandan zehirlendi. Ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan Ekinci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdem Ekinci'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis yangın yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.