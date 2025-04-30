Ordu'da 3,4 büyüklüğünde deprem: AFAD detayları paylaştı
Ordu’nun Ünye ilçesinde saat 15.00’te 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, 19.95 km derinlikte gerçekleşen depremin çevre ilçelerde de hissedildiğini açıkladı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ordu'nun Ünye ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15.00'te 19.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.