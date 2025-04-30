17 yaşında istismar edildi! Acılı anne Müge Anlı'ya gözyaşları içinde yalvardı
Müge Anlı'nın bugünkü yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Acılı anne Emriye, 10 gün önce kaybolan kızı Dilan Bakır'ın 52 yaşındaki adam tarafından hamile bırakıldığını söyledi. Gözyaşları içinde kızının bulunmasını isteyen kadının anlattıkları şoke ederken Anlı, "Allah cezanı versin" diyerek iddiaların odağındaki adama tepki gösterdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay izleyicileri derinden sarstı. Henüz 17 yaşında olan Dilan Bakır, 4 aylık bebeğiyle birlikte 10 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızdan günlerdir haber alamayan acılı anne Emriye, kızının kaçırılmış olabileceğini öne sürerek canlı yayında yardım çağrısında bulundu.
Acılı anne Emriye Hanım, "Yalvarırım Müge abla, ne olur bulun kızımı! O daha çocuk, 4 aylık bebeğiyle birlikte ortadan kayboldu. Lütfen yardımcı olun!" diyerek Müge Anlı'ya yalvardı.
BEBEĞİ KABUL ETMEDİ
Emriye Hanım, kızını 52 yaşındaki Cemil Topçu isimli şahsın hamile bıraktığını iddia ederek, olaya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Topçu'nun geçmişte iki evlilik yaptığı ve torunları olduğu öğrenilirken, utanmaz adamın 4 aylık çocuğunu mahkeme önünde kabul etmediği ve DNA testi talep ettiği bilgisine ulaşıldı.