17 yaşında istismar edildi! Acılı anne Müge Anlı'ya gözyaşları içinde yalvardı

Olay gününü anlatan anne Emriye, "Kızım o gün bir arkadaşı ile parkta buluşmak üzere evden çıktı. Duygu isimli arkadaşı bebeği görmek istemiş. Benim kızım 16 yaşında Cemil tarafından istismara uğradı. Kızımı çalıştırmıyordum. Bebeğine ve ona bakıyordum. O adamdan şikayetçi oldum. Mahkememiz devam ediyor. Benim yavruma bunları yaparken utanmadın mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ATV

Olay karşısında Müge Anlı, Cemil'e tepki göstererek "Nasıl olur da 52 yaşında bir adam 17 yaşındaki bir çocuğa böyle bir şey yapar? Senin torunun yaşında, nasıl hâlâ sokaklarda gezebiliyorsun?" dedi.

Anlı, Cemil'in böyle bir davranışta bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Senin ona harçlık vermen gerekirken, nasıl bu kadar ahlaksızlık yapabiliyorsun? Onu koruman gerekirken, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Rahmi Bey'in dediği gibi bunlar Allah'tan utanmaz peygamberden korkmazlar. Allah cezanı versin" dedi.