Yaşam

17 yaşında istismar edildi! Acılı anne Müge Anlı'ya gözyaşları içinde yalvardı

Müge Anlı'nın bugünkü yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Acılı anne Emriye, 10 gün önce kaybolan kızı Dilan Bakır'ın 52 yaşındaki adam tarafından hamile bırakıldığını söyledi. Gözyaşları içinde kızının bulunmasını isteyen kadının anlattıkları şoke ederken Anlı, "Allah cezanı versin" diyerek iddiaların odağındaki adama tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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17 yaşında istismar edildi! Acılı anne Müge Anlı'ya gözyaşları içinde yalvardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen olay izleyicileri derinden sarstı. Henüz 17 yaşında olan Dilan Bakır, 4 aylık bebeğiyle birlikte 10 gün önce ortadan kayboldu. Genç kızdan günlerdir haber alamayan acılı anne Emriye, kızının kaçırılmış olabileceğini öne sürerek canlı yayında yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Acılı anne Emriye Hanım, "Yalvarırım Müge abla, ne olur bulun kızımı! O daha çocuk, 4 aylık bebeğiyle birlikte ortadan kayboldu. Lütfen yardımcı olun!" diyerek Müge Anlı'ya yalvardı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

BEBEĞİ KABUL ETMEDİ

Emriye Hanım, kızını 52 yaşındaki Cemil Topçu isimli şahsın hamile bıraktığını iddia ederek, olaya ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Topçu'nun geçmişte iki evlilik yaptığı ve torunları olduğu öğrenilirken, utanmaz adamın 4 aylık çocuğunu mahkeme önünde kabul etmediği ve DNA testi talep ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"UTANMADIN MI?"

Olay gününü anlatan anne Emriye, "Kızım o gün bir arkadaşı ile parkta buluşmak üzere evden çıktı. Duygu isimli arkadaşı bebeği görmek istemiş. Benim kızım 16 yaşında Cemil tarafından istismara uğradı. Kızımı çalıştırmıyordum. Bebeğine ve ona bakıyordum. O adamdan şikayetçi oldum. Mahkememiz devam ediyor. Benim yavruma bunları yaparken utanmadın mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Olay karşısında Müge Anlı, Cemil'e tepki göstererek "Nasıl olur da 52 yaşında bir adam 17 yaşındaki bir çocuğa böyle bir şey yapar? Senin torunun yaşında, nasıl hâlâ sokaklarda gezebiliyorsun?" dedi.

Anlı, Cemil'in böyle bir davranışta bulunmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Senin ona harçlık vermen gerekirken, nasıl bu kadar ahlaksızlık yapabiliyorsun? Onu koruman gerekirken, nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Rahmi Bey'in dediği gibi bunlar Allah'tan utanmaz peygamberden korkmazlar. Allah cezanı versin" dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Dilan'ın amcası Ferdi Bakır da yayına bağlandı. Bakır, genç kız kaçırıldıktan sonra Cemil ile telefonda konuştuğunu ve şahsın Dilan'ın yanında olduğunu söylediğini açıkladı.

DOKTOR HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Anne, kızının kendisine korkudan hamile olduğunu söylemediğini belirterek, "Kızımın davranışlarından şüphelendim. Hastaneye götürdüm. Doktor 6 aylık hamile dedi." şeklinde konuştu.

Anlı, bu sözler karşısında, "Gerçekten bıktım bunlardan. Bunun bir ahlaksız bunun kabul edilemez olduğunu anlamıyorlar. 17 yaşındaki kızın hayatını bitirdiler. " dedi.