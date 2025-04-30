Yaşam

Muğla'da korkutan sarsıntı! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Muğla'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin saat 08.36'da yaşandığı belirtilirken; AFAD depremin yerin 14,57 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla'da korkutan sarsıntı! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ege Denizi'nde saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın Muğla açıklarındaki epremle ilgili bilgilendirmesi (X)AFAD'ın Muğla açıklarındaki epremle ilgili bilgilendirmesi (X)

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