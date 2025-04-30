Lastiği patlayan motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Manavgat’ta D-400 Karayolu’nda seyir halindeki motosikletin arka lastiği patlayınca araç devrildi. Kazada sürücü Hasan Ş. yola savrularak yaralanırken, yolcu Yılmaz K. ise kolundaki ağrı nedeniyle bir süre sonra hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:54

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Manavgat'ta arka lastiği patlayan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

LASTİĞİ PATLAYAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki Hasan Ş.'nin kullandığı 07 ATM 55 plakalı motosikletin Manavgat çevreyolu köprüsünü geçtikten sonra lastiği patladı. Sürücünün motosikletin kontrolünü kaybetmesi nedeniyle motosiklet devrilirken, kazada motosikleti kullanan Hasan Ş. yola savrularak yaralandı.

Yaralı 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve motosikleti yeni aldığı bildirilen Yılmaz K. kazadan bir süre sonra kolunda ağrı hissettiği için ambulansla hastaneye götürüldü.

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