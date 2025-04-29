Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Ehliyetiniz geçersiz olabilir! Son tarih 31 Temmuz 2025

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi ile ilgili verilen süre 31 Temmuz 2025'te sona eriyor. 4 milyon 237 bin kişinin ehliyetini yenilemediği öğrenilirken, belirtilen tarihe kadar yenilenmezse bu ehliyetlerin geçersiz olacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 13:00

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Eski tip sürücü belgesi kullanan 4 milyon 237 bin kişi, 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.



Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.



AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.



Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

4 milyonu aşkın sürücünün ehliyetini yenilemediği duyuruldu. (AA)



AĞUSTOS İTİBARIYLA EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 LİRA OLACAK

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.



Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.



Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

Yenilenmeyen ehliyetlerin 31 Temmuz 2025'ten sonra geçersiz olacağı bildirildi. (A Haber arşiv)



BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.



Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.



Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.



Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN