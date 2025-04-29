Yaşam

İzmir'de trafikte satırlı kavga kamerada

İzmir'de 2 sürücü arasında çıkan satırlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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İzmir'de trafikte satırlı kavga kamerada

Olay, dün Bayraklı ilçesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İZMİR'DE TRAFİKTE SATIRLI KAVGA

Araçlarından inerek birbirine saldıran sürücülerden birinin elinde satır bulunduğu görülürken olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan polis ekipleri elinde satır bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.