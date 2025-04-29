Yaşam

Malatya’da 7 katlı binada yangın paniği

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 7 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında binada mahsur kalan 3 yaşlı vatandaş itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya’da 7 katlı binada yangın paniği

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Şenpınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

7 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın sırasında binada bulunan 3 yaşlı vatandaş ekipler tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.