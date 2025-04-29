Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Ankara-Eskişehir Karayolu Polatlı yönünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kamyonetine arkadan çarpılan sürücü aracından indikten sonra başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda, kazaya karışan diğer araçlardaki iki kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 10:07

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Ankara'da kaza sonrası aracından inen kamyonet sürücüsü otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

KAMYONETTEN İNEN SÜRÜCÜYE OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara-Eskişehir Karayolu Polatlı yönünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kamyonete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Durumu kontrol etmek için kamyonetinden inen sürücüye o esnada yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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