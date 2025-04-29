Arnavutköy'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Arnavutköy'de, iddiaya göre arıza yaparak yolda kalan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2025 06:20

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Kaza, saat 01.30 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde duran 34 KL 5076 plakalı TIR'a seyir halinde olan 34 HVP 983 plakalı cip çarptı. Daha sonra arkasından gelen hafif ticari araç ise cipe çarptı. Kaza sonrası 6 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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