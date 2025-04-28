Yaşam

Mardin’de akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde akaryakıt tankerinin yan yattığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Mardin’de akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Nusaybin ilçesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Muhammed Miraç Sidar (52) araçta sıkışarak hayatını kaybederken, Muhammed Yusuf İmrak (19) ise hafif yaralandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Sidar'ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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