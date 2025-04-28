İstanbul'da fırtına ezdi geçti! 6 katlı binanın çatısı uçtu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası fırtına megakentte hayatı olumsuz etkiledi. O noktalardan biri de Üsküdar oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçarken yerinden kopan parçalar, bitişik iki binanın üzerine savruldu.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 18:32

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Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu.

BİNANIN ÇATISI KAĞIT GİBİ SAVRULDU

Kent genelinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ay Işığı Sokak'taki 6 katlı binanın çatısının bir bölümü rüzgar nedeniyle uçtu.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!

Yerinden kopan parçalar, Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı, kopan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

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