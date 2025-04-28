Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 03:38

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Plastik atıkların tutuşmasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Manisa-Menemen yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde açık alanda bulunan plastik atıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevler, tesisin dışında yer alan Manisa-Menemen yolundaki otluk alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hem tesisteki hem de otluk alandaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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