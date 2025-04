Samsun'da heyelandan acı haber! Baba ve 2 çocuğun cansız bedeni çıkarıldı | Akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı

Giriş Tarihi: 27.04.2025 23:48

Edinilen bilgiye göre, heyelan Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, yol kenarında bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonunun araç yıkama kısmındaki bir aracın üstüne düştü. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ACI HABER! BABA VE ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Anne kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekibinin araca ulaşmasıyla acı haber geldi. Samsun'da meydana gelen heyelanda göçük altında kalan baba A.K'nın cansız bedeni ekipler tarafından çıkartıldı. Göçük altına kalan 2 çocuk için arama çalışmalarından da acı haber geldi.

Çalışmalarda 2 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

AKARYAKIT İSTASYONU SAHİBİ TUTUKLANDI!

Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelan ile ilgili akaryakıt istasyonunun müdürü K.Y ve sahibi Z.G. gözaltına alındı. Samsun'da baba ve 2 kızının öldüğü heyelana ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan akaryakıt istasyonu sahibi tutuklandı, mesul müdür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü. 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 2'si çocuk 3 kişinin göçük altında kaldığı heyelana ilişkin olay güvenlik kamerasına yansırken o anlar A Haber ekranlarında yayınlandı.

3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Burası Ordu karayolu, yol üzerindeki bir AVM'nin yanındaki akaryakıt istasyonu içinde yıkama bölümü var, o bölümün arka tarafındaki bir kaya parçası düşerek netice meydana gelmiş durumda. 1 vatandaşımız kurtarıldı, bir can kaybı yok ama ezilme vs kırık mevcut hastaneye sevki yapıldı. Diğer vatandaşlarımıza ulaşmak için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah bir can kaybı olmadan ailemizi kurtarmayı ümit ediyoruz.

Karadeniz üzerindeki yağışlardan kaynaklı olabilir, bu bölgede daha önce bir kaya kopması vs duyduğumuz ettiğimi bir durum yok. Fakat bunun ilerisindeki bir alanla ilgili olabileceğine ilişkin bir durum söz konusuydu. Bir park alanı vardı belediyemize bağlı, o parkı kapatmıştık 2 ay önce. Orayla alakalı bir risk alan çalışmamız söz konusuydu. Bu bölgede de böyle bir durum yaşanmış oldu. "