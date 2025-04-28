Kontrolden çıkan araç TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı!
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan ticari taksi TIR'a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada Fırat Ş. idaresindeki 21 AFA 658 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, aynı yöne giden Ahmet G. idaresindeki 79 ACE 354 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası TAG Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.