Hakkari'de park halindeki otomobil alevler içinde kaldı

Hakkari'de park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Otomobilden çıkan kıvılcımları fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkânlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 21:14

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Hakkari'de akşam saatlerinde Defterdarlık binası önünde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilden çıkan kıvılcımları fark eden vatandaşlar, yangına kendi imkânlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri de sevk edilirken, araçta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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