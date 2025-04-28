Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın! Çevredeki evlere de sıçradı

Gaziosmanpaşa'da bulunan 4 katlı bir binanın çatı bölümünde başlayan yangın, bitişikte bulunan 2 binaya da sıçradı. Alevler itfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:17

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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın bitişikte bulunan 2 binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1143.Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Boş olduğu öğrenilen binanın çatısındaki alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişiğindeki 2 binaya sirayet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan mahalleliler evlerinden çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken ekiplerin çalışması sürüyor.

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