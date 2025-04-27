Yüksek sesli müziğe balkondan hortumlu müdahele: Aracın üzerine su sıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde, her hafta sonu olduğu gibi dün gece de modifiyeli araçlar yüksek sesle müzik eşliğinde sokakta tur attı. Gürültüden rahatsız olan bir site sakini, dairesinin balkonundan hortumla araçların üzerine su sıkarak tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 13:43

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Bursa'da bir sitede oturan kişi, gece yarısı yüksek sesle müzik dinleyip, gezen sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

YÜKSEK SESLE MÜZİĞE HORTUMLU MÜDAHALE

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak'ta modifiye araç tutkunları, her hafta sonu olduğu gibi, dün gece de yüksek sesle müzik dinleyip, abart egzozla tur attı. Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüler tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.

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