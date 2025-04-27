O iller için fırtına uyarısı: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu. Salı günü etkisini kaybetmesi öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 13:47

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak fırtınanın, salı günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

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