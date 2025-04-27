Sokakta gezen eşekler dehşet saçtı: Zincirleme kazada araç takla attı

Ankara'nın Haymana ilçesinde yol ortasında gezen 2 başıboş eşek seyir halindeki otomobilin önüne çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 araç birbirine girerken 4 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 05:37

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Edinilen bilgilere göre kaza, Haymana-Ankara yolu Oyaca mevkisinde gerçekleşti. Yola aniden çıkan iki eşeğe çarpmamak için sürücülerin ani manevra yapması sonucu 3 araç birbirine girdi. Sürücü manevra yapmasına rağmen eşeklere çarptı.

4 YARALI

Zincirleme kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, 2 eşek ise telef oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı ve Haymana'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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