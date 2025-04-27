Elazığ'da otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarptı
Elazığ'da akşam saatleri seyir halinde ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana geldi. 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı, Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.