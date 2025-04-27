Yaşam

Elazığ'da otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarptı

Elazığ'da akşam saatleri seyir halinde ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Elazığ'da otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarptı

Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 84. Sokakta meydana geldi. 23 HT 707 plakalı otomobil, sürücüsü A.A.T.'nin (19) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı, Kazada sürücü ile birlikte A.A.Ş. (18) yaralandı.

Foto: DHAFoto: DHA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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