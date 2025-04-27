Motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda bir motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:13

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Adıyaman'da düzenlenen Motofest yarışmasına katılmak için gelirken kullandığı motosiklet şarampole devrilen Ahmet Turan Demirtaş (38) hayatını kaybetti, yanındaki Merve D. ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Turan Demirtaş'ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Demirtaş ve arkasındaki Merve D. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücüsü Ahmet Turan Demirtaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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