Bursa'da feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik-Armutlu Yolu Büyükkumla mevkisinde iki otomobilin virajda kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 10:19

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Gemlik-Armutlu Yolu Büyükkumla mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, virajda kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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