Devlet hastanesine muayeneye giden şahıs televizyonu çaldı

Afyonkarahisar'da bir kişi, Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için gittiği sırada bekleme salonundaki duvara asılı televizyonu çaldı. Olayın ardından hastane görevlileri durumu polise bildirdi. Yapılan kamera incelemesinin ardından, şahsın kimliği tespit edilerek televizyonla birlikte yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:52

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Afyonkarahisar'da muayene için gittiği hastanenin bekleme salonundaki televizyonu çalan şahıs tutuklandı.

DUVARA ASILI TELEVİZYONU ÇALDI

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs muayene olmak için hastaneye gitti. Şahıs ardından hastanenin bekleme salonunda duvara asılı televizyonu çalarak olay yerinden ayrıldı.

TUTUKLANDI

Hastane görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları kamera incelemesinde şahsın kimliğini tespit etti. Ardından polis ekipleri M.S.'yi çaldığı televizyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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