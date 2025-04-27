Beşiktaş'taki trafik tartışmasında kaza yapan motosikletçi öldü

Beşiktaş’ta trafikte motosikletiyle caddede ilerlediği sırada otomobil sürücüsü Mustafa Emir K. (21) ile tartışan Muhammed Emin Aydoğdu (27) dengesini kaybedip yere düştü. Kaldırıma çarparak savrulan ve kazada ağır yaralanan Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada kaldırımda bulunan yön levhasının çarpmanın şiddetiyle hasar gördüğü, sürücü Aydoğdu'nun ise levhaya çarparak ağır yaralanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:38

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34 BZM 694 plakalı motosikletiyle ilerleyen Muhammed Emin Aydoğdu, 34 HJN 712 plakalı otomobille trafikte seyreden Mustafa Emir K. ile tartışmaya başladı. Seyir halindeyken devam eden tartışmada Aydoğdu, bir anda dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Yere savrulan Aydoğdu çarpmanın şiddetiyle kol, bacak ve kaburgalarından ağır yaralandı.

TRAFİKTE TARTIŞIRKEN KAZA YAPTI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydoğdu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aydoğdu, ambulansla Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Aydoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu'nun kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine saplanması nedeniyle geçirdiği iç kanama sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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