Şırnak'ta korkutan kaza: Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkuluklara çıkan ve dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen M.D.A. adlı erkek çocuk yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. M.D.A. arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkulukların üzerine çıktı.
Dengesini kaybeden M.D.A., yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
Cizre Belediyesi Dalgıç Gözlem Noktası yakınında olduğu için dalgıç ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.