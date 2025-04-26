Yaşam

Şırnak'ta korkutan kaza: Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkuluklara çıkan ve dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düşen M.D.A. adlı erkek çocuk yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Şırnak'ta korkutan kaza: Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. M.D.A. arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken korkulukların üzerine çıktı.

Foto: DHAFoto: DHA

Dengesini kaybeden M.D.A., yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Cizre Belediyesi Dalgıç Gözlem Noktası yakınında olduğu için dalgıç ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Foto: DHAFoto: DHA

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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