Şırnak'ta korkutan kaza: Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü

Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:43

Foto: DHA

Dengesini kaybeden M.D.A., yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.

Cizre Belediyesi Dalgıç Gözlem Noktası yakınında olduğu için dalgıç ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.