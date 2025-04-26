23 Nisan'da 105 bando konseri verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılı kapsamında, 37 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 105 bando konseri verildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 14:41

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"37 ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına özel planladığımız 105 bando konseri gerçekleştirerek geleceğimiz olan evlatlarımızla bir araya geldik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramda, evlatlarımızın neşesi bandolarımızın ezgileriyle buluştu. Çocuklarımız gülsün diye çalışmaya, üretmeye, korumaya devam edeceğiz."

Paylaşımda, bando konserlerinden görüntüler de yer aldı.