İstanbul'da deprem korkusu! Yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor

İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük paniğe neden olurken vatandaşlardan yaralananlar olmuştu. Depremde ikincil yaralanmada 28 kişinin çeşitli hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 17:22

Paylaş



ABONE OL

Marmara Denizi Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, İstanbul'da "ikincil yaralanma" olarak bilinen düşme, atlama veya yıkılma korkusundan panikatak geçiren toplamda 173 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Depremin meydana geldiği günden itibaren bugüne kadar tedavisi tamamlanan 145 yaralı, taburcu edildi.

Yaralılardan 28'inin ise çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN