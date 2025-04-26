Batman'da korkunç kaza: 9 yaşındaki Ahmet ayaklarını çapa makinesine kaptrıdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde çapa makinesine ayaklarını kaptıran 9 yaşındaki Ahmet G., ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 16:48

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Çapa makinesi ile tarla sürmeye çalışan Ahmet G., ayaklarını makinenin döner bıçaklı bölümüne kaptırdı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyup koşan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ahmet G., ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki ayağı ve sırtından yaralanan Ahmet G. buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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