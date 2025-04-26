Elbistan'da Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 26.04.2025 16:18

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri içinde bir ceset görülmesi ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile ceset sudan çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahsın erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin sudaki çalışmaları ve cesedin çıkarılma anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN